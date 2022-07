L'ex attaccante della Juve, Zibi Boniek, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv, dove ha parlato anche di quelle che a suo dire saranno le favorite del prossimo campionato.'In prima fila c’è sempre l’Inter, in seconda fila già il Napoli con Juve e Milan. Gli azzurri per me hanno un po’ buttato l’occasione di vincere quest’anno, sono partiti alla grande e all’improvviso hanno perso partite che non dovevano perdere'.