Un ex giocatore della Juventus e opinionista come Massimo Mauro, tra i tanti pareri sui bianconeri espressi alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha detto: "Giusto non spendere troppo per i bilanci. Sostenevo ci volessero terzini, ma con Sandro, Danilo e Cuadrado non va male. In ogni caso, se chiedi alla Juve la Champions e poi la confronti con altre big europee, qualcosa in meno c'è. Mi pare più attrezzata l'Inter."

