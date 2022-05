"Sicuramente si. La Juve è una squadra con una rosa che, insieme all’Inter formano le due squadre più forti del campionato. All’inizio dell’anno gli obiettivi erano altri e di conseguenza potevano e dovevano fare di più. Da gennaio sono arrivati Vlahovic e Zakaria e si sperava in qualcosa in più che però non si è verificato. Ripeto, con una squadra del genere era imperativo fare meglio e lottare per lo Scudetto. Ad inizio anno gli obiettivi erano diversi e si parlava di togliere lo Scudetto all’Inter, poi sono arrivati due giocatori costati tanto ed è inevitabile avere aspettative maggiori. La Juve è uscita in Champions contro la nona in classifica della Liga e in Italia gli è rimasta solo la Coppa Italia e questo è troppo poco per la storia che ha questa squadra".