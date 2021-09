L'ex calciatore delladegli anni 60, Bruno, intervenuto oggi ai microfoni de ilBianconero.com, ha parlato della confusione tattica che regna tra le maglie della Juve: "Ci sono giocatori che non devono giocare fuori ruolo. Per esempio, ieri è entrato Kulusevski e non sai da che parte deve giocare. Al Parma giocava sulla destra ed era efficace. Alla Juve non si sa bene quale sia il suo ruolo, e la stessa situazione c’era nella passata stagione. Come Kulusevski la situazione è simile per altri giocatori. Cuadrado è uno dei giocatori di miglior rendimento, ma c’è ancora confusione su quale sia la posizione".