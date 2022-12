è stato premiato dalla federazione svedese come miglior giocatore della sua nazione nel 2022. Un traguardo importante per il giocatore del Tottenham che su instagram ha commentato il premio ricevuto. "L’intero anno è stato assolutamente fantastico.. Sento che sto migliorando ogni giorno e mi diverto moltissimo quando gioco. Penso di poter fare molto meglio, sono sulla strada giusta. Mi sento come se stessi imparando cose nuove ogni giorno. Sto migliorando molto e sto sviluppando la mia comprensione del gioco. Mi sento davvero bene in questo momento, ma voglio di più. Questo premio è qualcosa per cui sei grato, ma il giorno dopo si torna ad allenarsi". Una frecciatina nei confronti della Juventus, sua ex squadra?