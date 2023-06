L'ex giocatore della Juve, Christian Zenoni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Piazza Affari, dove ha parlato anche di Moise Kean.'Kean? Ha vissuto una stagione particolare, ma ha delle qualità importanti, che purtroppo non sempre riesce a sfruttare al massimo. Non si può aspettare un giocatore per troppe stagioni, quindi deve dimostrare di avere personalità. Non c’è più tempo: ora o mai più'.