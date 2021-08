Accostato anche alla Juventus nei mesi scorsi,ha fatto sapere di voler lasciare l'Everton. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale sull'ex giocatore bianconero ci sarebbe l'Inter, in cerca di un'altra punta per il post Lukaku oltre a Dzeko. Dopo il prestito al Psg Kean è tornato ai Toffees ma potrebbe presto rifare le valigie, e tornare in Serie A.