Una stagione con la maglia bianconera, pochi minuti a disposizione, un gol contro la Roma rimasto nel cuore e nella mente di tutti i tifosi della Juventus. La carriera in bianconero di Osvaldo non passerà di certo alla storia ma l'attaccante argentino si è conquistato l'affetto dei supporter. La punta, tornata da anni in Argentina, è al centro del gossip nel paese sudamericano. Secondo diversi media, infatti, l'ex Juve si sarebbe fidanzato con la figlia di Diego Armando Maradona, Giannina Maradona. La stessa Giannina ha risposto sui social invitando giornali e curiosi a pensare ad altro.