Pol Lirola, che ha un passato nelle giovanili della Juventus, ha parlato in conferenza stampa del suo passaggio dalla Fiorentina all'OM: "È stata molto lunga. Quando è finita la scorsa stagione sapevo di voler tornare. Pablo Longoria mi ha detto di non preoccuparmi, mi ha assicurato che sarei tornato. I giorni passavano e mi stavo innervosendo un po', pensavo che non sarebbe stato possibile ma è finita bene. Sono felice".