Intervistato da Tuttosport, l'ex difensore bianconero Fabio Cannavaro ha detto la sua anche sulla stagione della Juve, per poi concentrarsi su Giorgio Chiellini, atteso dal prendere una decisione sul proprio futuro. "Se mi ha stupito la stagione altalenante? Un po’ sì, perché è forte: soprattutto dopo il mercato di gennaio. Mi hanno impressionato anche i tanti infortunati. Ma dopo tanti anni che vinci in Italia la Juve sta cercando di cambiare e una stagione del genere ci può anche stare. A Chiellini consiglio di giocare, fino a quando può farlo e fino a quando lo fanno decidere. Perché alla fine ti fanno smettere gli altri, non decidi tu... Deve capire poi che cosa fare, è intelligente e ha cultura personale per fare quello che vuole".