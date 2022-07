L'ex allenatore della Juve, Gigi Delneri, ha rilasciato delle dichiarazioni in una lunga intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche di quella che sarà la sosta del campionato in vista dei Mondiali.'C’è il Mondiale in mezzo e le squadre dovranno riuscire a tenere la tensione molto alta. Chi va in Qatar e chi resta a casa, non è una situazione ordinaria. Io proporrei di inventare un torneo, o qualcosa di simile'.