L'ex attaccante di Milan e Juve, Alessandro Matri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dove ha parlato anche delle differenze che sono emrse ieri nel confronto tra Milan e Juve.'Il gap tra Milan e Juventus si nota in tante situazioni. É un gap mentale, di giocatori come può essere con Theo e Leao visto che a oggi la Juventus non ha un giocatore capace di risolvere una partita da solo. Si può sopperire con l’atteggiamento, ma ora la Juve non ha questi calciatori'.