Intervistato da Tuttosport, l'ex giocatore bianconero Domenico Marocchino ha detto la sua sul Derby della Mole di questa sera all'Allianz Stadium: "Non vedo una partita così squilibrata. È vero che il Torino non vince a casa della Juve da più di vent’anni, però è migliorato tantissimo, ha un ottimo collettivo. Il problema è che nel calcio l’attenzione è una componente fondamentale e a volte, anche se fai bene, perdi. Il Toro corre, mi piace, ha una buona qualità di gioco. Deve evitare distrazioni. Pronostico? Finisce in pareggio, così non mi faccio nemico nessun tifoso del Toro. O forse 3-1 per la Juve...".