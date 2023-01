Nell’ampia intervista rilasciata a Tuttosport, l’ex calciatore della Juve Antonio Cabrini ha parlato indirettamente anche alla squadra bianconera, lanciando un messaggio inequivocabile.‘Le vicissitudini societarie non devono condizionare le prestazioni di squadra, le partite che la Juventus è chiamata a giocare in campionato. I giocatori devono pensare a fare i professionisti, non farsi distrarre da cose che non li riguardano direttamente, se non per la nuova classifica. Devono pensare solo a giocare a calcio, a vincere. Non devono mai dimenticare che indossano la maglia bianconera della Juventus. E non è da tutti…’.