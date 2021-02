La fase degli Ottavi di finale di Champions League si avvicina e a quel punto la competizione entrerà nel vivo, delinenando quele che saranno le forze in campo. L'ex calciatore della Juventus, Kingsley Coman, è intervenuto ai microfoni di Telefoot dove ha toccato proprio l'argomento Champions: "Squadre come il Liverpool, Manchester City e Juventus possono essere rivali pericolose per la Champions League. Lasciare il Bayern? Ci ho pensato l'estate scorsa ma adesso la situazione è cambiata radicalmente. Mi sento bene, gioco molto e mi trovo bene con il tecnico".