In un'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, l'ex difensore della Juve, Nicola Legrottaglie, ha commentato anche quella che è la lotta scudetto, ammettendo come i bianconeri siano i favoriti in questo torneo.'Ha fatto una gran campagna acquisti e credo sia la candidata numero uno alla scudetto. Mi convince la solidità di questa squadra'.