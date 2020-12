Domani sera la Juventus affronterà il Genoa con l'obiettivo di dare continuità in campionato. Tra i tanti spunti che il match offre, ci sarà anche la possibilità di vedere in campo Marko Pjaca che a Genova ha ritrovato minutaggio e stimoli. L'esterno è stato protagonista di un'intervista su Sky Sport: "Contro il Barcellona la Juve ha fatto una grande partita e hanno meritato di vincere 3 a 0. Non so se fanno più paura adesso ma erano forti anche prima di questa partita, non sono diventati forti ora. Non ho avuto paura di non tornare quello di prima dell'infortunio, qui ho ritrovato la felicità, mi diverto in campo e questa è la cosa più importante".