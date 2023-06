Nell'ampia intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche di quello che sarà il suo futuro, che al momento non prevede il ritiro.'No, no, non sono uno che molla. Ma ci deve essere anche gioia in quello che fai, non posso non avere pace in quello che so fare da n.1, giocare a calcio. Però non siamo ancora là. Penso che ho ancora da dare'.