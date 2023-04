Per Gonzalosembrava tramontato il tempo di continuare a calcare i campi di calcio, con l'annuncio del suo ritiro che aveva fatto il giro del mondo appena qualche mese fa. Ma ad oggi qualcosa sembra essere cambiato e il Pipita è pronto per fare il suo rientro sul rettangolo verde. Gia, perchè come dichiarato da El Kunin una diretta Twitch, l'ex attaccante della Juve sarà uno dei, la squadra di Aguero che parteciperà al torneo di Piquè e che prenderà il via il 7 maggio prossimo. Ma loro 3 non saranno le uniche vecchie glorie di questa competizione, perchè parteciperanno anche ex campioni del calibro di Ronaldinho e Casillas. Di seguito le dichiarazioni di Aguero.'Higuain un giorno giocherà, non sappiamo ancora la data ma è confermato il fatto che giocherà'.