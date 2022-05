L'ex centrocampista tra le altre di Lazio e Juventus Hernanes oggi in un evento a Morumbi ha annunciato novità importanti sul suo futuro. Le sue parole:



CARRIERA - "Oggi finisce la mia carriera di calciatore, ma sono nato per tante altre cose, per essere il Profeta. Allenare? Ci ho pensato. Prima dicevo di no, poi pensavo forse, e oggi forse è una possibilità. Penso a fare un corso, prepararmi, ma non è una cosa che ho nel cuore voler fare l'allenatore".



FUTURO - "Io e mio fratello abbiamo costituito una società di agenzia di giocatori, siamo agli inizi, è una delle attività che abbiamo. È qualcosa a cui penso, essere ancora in mezzo al calcio".