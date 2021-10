L'ex esterno della, Joao, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del: "Sono cresciuto come terzino destro, ma mi piace essere versatile e durante l'anno avremo sempre degli infortuni. Mi piace essere proattivo nella squadra, mi piace adattarmi a qualunque posizione mi metta il mio manager. Pep ( Guardiola ) mi sta aiutando molto in questo aspetto. Oggi mi sento un giocatore migliore mentalmente, fisicamente e tatticamente. Cerco di fare del mio meglio per adattarmi e aiutare la squadra con gli obiettivi".