Ad organizzare la finale di Supercoppa di domani tra Juve e Lazio a Riyad, in Arabia Saudita, è stato l'ex uomo marketing bianconero Romy Gai, che a Tuttosport spiega: "Non è solo per una questione di soldi, che comunque sono più di quanto avessero mai incassato nelle edizioni in Cina, ma la Supercoppa in Arabia è un veicolo potente per la visibilità del nostro calcio qui. A maggior ragione ora in cui si sta cercando di valorizzare i diritti tv all'estero".



L'ATTESA - "C'è grande attesa per la partita, il gol di Ronaldo a Marassi l'ha aumentata ancora di più. Poi c'è Dybala, che a ottobre è venuto qui a giocare un grande Brasile-Argentina. Uno dei più famosi è Higuain, ma anche Buffon, l'eterno Buffon".