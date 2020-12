L'ex difensore della Juventus Ciro Ferrara ha parlato di mercato e della corsa scudetto al Corriere della Sera: "Se la Juve prende MIlik o Giroud è per avere un'alternativa a Morata, perché a Ronaldo non piace fare il centravanti. I bianconeri sono la squadra più attrezzata per vincere il campionato e la più abituata a stare lì in alto, più di Milan e Inter. I nerazzurri hanno Conte che sa come si ottengono risultati in un club che non vince da un po', il Milan ha una rosa inferiore ma a me è capitato di vincere campionati contro squadre più forti".