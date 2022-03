Felipe Melo, centrocampista brasiliano che ha giocato anche nella Juventus ha parlato ai microfoni di Grand Hotel Calciomercato. Queste le sue parole:



PASSATO - "Dopo il primo anno alla Juventus ero già stato vicino all'addio. Avevo già l'accordo con il Real Madrid, ma per colpa di un brutto fallo su Robben (nel Mondiale in Sudafrica) saltò tutto. La Juve mi ha poi ceduto in prestito sarei potuto andare al PSG, avevo già parlato con Leonardo ed era tutto fatto ma poi è arrivato il Galatasaray". INTER - "Mi ricordo che l'Inter mi cercava e io volevo andare lì, non alla Juventus. Alla fine i bianconeri hanno pagato la clausola. Non potrei mai parlar male della Juventus, ma l’Inter è completamente un'altra cosa. Ho quei colori nel cuore, non c’è bisogno di chiedermi da che parte starò".