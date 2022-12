L'ex giocatore della Juve Fausto Rossi, ha raccontato la sua sfortunata parentesi in bianconero ai microfoni di Goal.com.'Per me era difficile in quella Juventus, con quel centrocampo con Pogba, Vidal, Pirlo, Marchisio, ma anche con Pepe, Giaccherini e Padoin, trovare il mio spazio in prima squadra, per questo ho sempre chiesto di andar via a titolo definitivo: sono andato via dopo la Supercoppa nella stagione 2013/14, nonostante Conte mi avesse provato anche da titolare. In un altro momento storico avrei trovato il mio spazio, come accade a Fagioli, Miretti e gli altri. A livello mentale non mi sono mai montato la testa dopo aver esordito contro Maicon, o dopo aver fatto le amichevoli contro le più forti d'Europa, o dopo aver segnato anche al Barcellona'.