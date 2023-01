L'ex attaccante della Juve Michele Paolucci ha rilasciato delle dichiarazioni sui giovani bianconeri Fagioli e Miretti.'Fagioli e Miretti sono sicuramente dei giocatori importanti e di prospettiva, però Marchisio ha vinto tanto, tanti Scudetti, ha fatto due finali di Champions. Ha giocato per 12-13 anni titolare nella Juventus. Di Principino per me ce n’è solo uno, io auguro a questi ragazzi di fare la metà di quello che ha fatto Marchisio. Però credo che questi giovani debbano avere la possibilità di crescere e debbano farlo in una squadra forte'.