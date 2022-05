"Facile vedere le partite di Champions League, ma chi ama veramente il calcio stasera si becca i play-off della Juventus U23". A parlare è Riccardo Capellini, giocatore di proprietà della Juventus in prestito al Mirandes, in Segunda Liga. Difensore centrale classe 2000 in stagione ha raccolto 23 presenze e circa 1800', mantiene ancora un legame stretto con la Juventus. E soprattutto sa benissimo cosa guardare in tv questa sera... i suoi ex compagni, ai playoff.