Marco Oliveri re dei subentranti nella Lega B 2020/21 dopo 15 turni: 11 i suoi subingressi a gara iniziata pic.twitter.com/wfKKFP70L1 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) December 30, 2020

L'ex calciatore della Juventus, oggi in prestito all'Empoli, Marco Olivieri, ha fatto registrare un record assoluto in Serie B. È il calciatore che più volte è entrato in campo dalla panchina, questo il messaggio del club toscano: "Marco Olivieri re dei subentranti nella Lega B 2020/21 dopo 15 turni: 11 i suoi subingressi a gara iniziata". Il calciatore, in questa stagione, ha segnato 3 reti e servito 1 assist in 14 presenze. La statistica dimostra quanto Dionisi punti sul giocatore scuola Juve per cambiare il volto alle partite.