Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, l'ex calciatore della Juve Domenico Marocchino ha commentato quella che è stata la gara di Europa League contro il Nantes.'La prima domanda da fare è un’altra: la squadra ha le potenzialità per far sì che non accada ciò? Le componenti sono diverse, sia fisiche che tattiche. Qualcosa in più, per non far appiattire la squadra, si può fare. Si appiattisce perché chi sta in avanti, man mano arretra e poi c’è anche la componente difesa. Un difensore deve essere una trottola, deve essere bravo non solo a guardare in avanti, ma deve girarsi sul fianco destro e sinistro molto velocemente. Tempo fa mi chiesero se la Juventus avesse delle possibilità in Europa League: onestamente non ne vedo molte'.