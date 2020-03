Dopo la prima parte di stagione da separato in casa, a gennaio scorso Emre Can ha fatto le valigie e ha lasciato la Juventus. Direzione: Borussia Dortmund, per ritrovare spazio. In bianconero era fuori dai progetti di Sarri e ai microfoni di Kicker il centrocampista tedesco ha spiegato il motivo dell'addio: "Non sono rimasto al Liverpool o alla Juventus per via della mia mentalità - ha detto Emre Can ai microfoni del quotidiano tedesco - Puoi imparare da una sconfitta, ma vincere è molto meglio. Io odio perdere".