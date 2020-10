L'ex centrocampista della Juventus, Emre Can, è positivo al Coronavirus. A comunicarlo è stato il profilo Twitter del Borussia Dortmund, che ha sottolineato come il tedesco abbia riscontrato solo oggi la positività al Covid. "Al momento è asintomatico ed è stato già posto in isolamento domestico - si legge nel tweet ufficiale -. Non c'è nulla che possa impedire lo svolgimento di Borussia Dortmund-Schalke 04. Gli altri test dei giocatori e dello staff sono risultati negativi nella giornata di venerdì. Rimettiti in sesto, Emre!".