Intervenuto ai microfoni di SerieAnews24, l'ex portiere della Juve Dino Zoff ha commentato l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions.'È un’uscita, questa dalla Coppa dei Campioni, che definirei pesante. D’altra parte io penso che la concorrenza non era da poco, il Benfica ha dimostrato di essere una grande squadra. È un periodo fatto di alternanza tra alti e bassi, ma aspettiamo i rientri di gente che è stata acquistata ed è infortunata, come Pogba oltre che lo stesso Chiesa. Credo che in campionato si possa ancora dire molto, quindi secondo me questa è andata ma è e dev’essere un capitolo chiuso'.