Albin Ekdal, ex giocatore della Juve, è risultato positivo al Coronavirus: “Grazie a tutti per la vostra vicinanza. Mi sento già molto meglio dopo un giorno di riposo. Spero che tutti prendano sul serio questa malattia. Se avvertite i minimi sintomi, restate a casa. Ascoltate le autorità e fate tutto il possibile per contribuire a ridurre la diffusione di questo virus. Questo ci aiuterà a proteggere i malati e gli anziani. Infine, vorrei ringraziare tutti gli operatori sanitari che stanno svolgendo un lavoro eroico in questo momento”.