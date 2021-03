L'ex allenatore, tra le altre, della Juventus Alberto Zaccheroni è intervenuto in un'intervista a La Gazzetta dello Sport per commentare la corsa scudetto: "Il Milan, più delle altre squadre, ha la qualità di gioco. Quando riescono a muoversi in trenta metri nella metà campo avversaria sono un bel vedere. Il Milan non è la squadra migliore, ma è quella che gioca meglio. Ha trovato una quadra prima e meglio delle altre, su questa certezza deve costruire. Devono giocare per un solo obiettivo: lo scudetto. Guai a fare calcoli, ora bisogna vincerle tutte".