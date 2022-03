L'ex calciatore della Juventus Domenico Marocchino, intervenuto alla trasmissione televisiva della Rai Calcio Totale, ha parlato di Juventus e Allegri: "Capello venne criticato per Desailly davanti alla difesa. Allegri fa giocare la squadra così perché così rende di più, è intelligente. Lo Scudetto? Ci spero. Sarà difficilissimo, però il lume è ancora acceso. Non la do spacciata completamente".