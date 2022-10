Le parole di Massimo Mauro a Repubblica:SOCIETA' - "Non si può dimenticare il recente passato. Gente che ha collezionato nove scudetti e ha fatto due finali di Champions non può essere definita alla stregua di dilettanti allo sbaraglio. Ma proprio per questo livello professionale così alto mi sorprende il fatto di essere arrivati a una situazione del genere".