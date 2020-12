L'ex calciatore della Juventus, Giuliano Giannichedda, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione dei bianconeri contro il Parma. Queste le sue parole: "In campionato è stata la miglior Juve, probabilmente insieme a quella vista contro il Barcellona è stata la miglior Juve di tutta la stagione. Quello che mi ha impressionato è la consapevolezza, secondo me hanno capito che con quella formazione possono vincere tutte le partite e hanno dato l'impressione che la vera Juve sia tornata, sia come atteggiamento che come gioco".