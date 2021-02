L'ex allenatore in seconda ai tempi di Allegri, Marco Landucci, ha parlato ai microfoni di Prima Tivvù: "Le finali sono un terno al Lotto, il Real Madrid ha vinto 3 Champions di seguito ed era una squadra molto forte. Il primo tempo l'abbiamo giocato alla pari poi nel secondo loro hanno fatto meglio di noi e hanno vinto. La Juve ha fatto partite importanti, arrivare due volte in cinque anni in finale di Champions non è un traguardo a cui tutti arrivano. Poi l'importante è vincere ed è quello che rimane. Mi dispiace che sia passato che le squadre di Allegri giocano male, abbiamo fatto grandi partite, poi tanti parlano di calcio e nelle trasmissioni si deve parlare".