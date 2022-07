Le parole di Antonello, intervistato in esclusiva da ilBianconero:'Se provi a buttarti su altri sei poi costretto a spendere cifre elevate. Bisogna fare una squadra competitiva e già rinunciare a Dybala è stato tragico. Mi sarebbe piaciuto vedere Di Maria insieme a Dybala però questi sono i programmi della società e dobbiamo accettarli. Dybala è un giocatore unico e non ce ne sono in giro con queste caratteristiche'.