Le parole di Sergioa Corriere Torino:"In caso di addio di De Ligt, la Juventus dovrebbe comprare tre centrali di difesa. Con Chiellini sarebbero due grosse perdite. De Ligt l'ho sempre reputato come il sostituto naturale di Chiellini e per tornare a competere bisogna puntare su giocatori come lui. Ricostruire un reparto ex novo può essere pericoloso. La Juve di Boniperti cambiava al massimo uno o due elementi. Indovinare tanti innesti non è mai facile, in difesa non è scontato trovare certi sincronismi".