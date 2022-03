Le parole dell'ex Juve Ruben Olivera, a ilBianconero.com:



Rinunceresti a Dybala per arrivare a Pogba?



‘Invece di Pogba prenderei Zaniolo. La Juve non deve rinnovare il contratto a Dybala, è fortissimo ma lo aspettiamo da 3 anni. Sta sempre a rincorrere la miglior forma e la Juve non può aspettare ancora. Zaniolo ha il talento giusto e sarei contento se andasse alla Juve’.