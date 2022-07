Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimoha parlato dell'addio di Dybala alla Juventus: "Certi ingaggi non hanno senso e se ne stanno rendendo conto anche i presidenti. Dybala voleva 10 milioni di euro dalla Juve, quando già 8 sarebbero stati troppi. L'Inter? Non è la soluzione adatta per lui - prosegue Mauro - per un discorso numerico più che tecnico. Lo vedrei meglio alla Roma, Mourinho sa toccare i tasti giusti specialmente con i giocatori più dotati. Vicino ad Abraham e Pellegrini Paulo sarebbe nelle condizioni ideali per esprimersi al meglio. La Juve lo rimpiangerà? Se lasci la Juventus non lo fai quasi mai per scelta tua. E mi viene da dire, senza paura di essere smentito, che mancherà più la Juve a Dybala che Dybala alla Juve".