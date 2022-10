Stanno emergendo buone notizie in queste ore per l'ex attaccante della Juve Paulo Dybala e per tutti i suoi tifosi, soprattutto quelli argentini. La Joya sta infatti accelerando i tempi di recupero per partecipare al Mondiale in Qatar e stando a quanto riportato pochi istanti fa da Tyc Sports, il numero 21 giallorosso sarebbe già stato inserito nella lista dei pre-convocati del ct Scaloni.