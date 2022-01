Intervenuto ai microfoni di Gazzetta.it, l'ex centrocampista bianconero Hernanes ha detto la sua anche su Paulo Dybala, il cui rinnovo con la Juve è ancora in dubbio. Ecco le sue parole: "Dybala è stato uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato: aveva un tocco di palla diverso, sembrava che contasse i giri da dare al pallone, ha un tocco della palla e un talento incredibile. Non so qual è stato il suo rendimento nella scorsa stagione, le sue performance, le sue prestazioni, ma come giocatore lo ammiro".