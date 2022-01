L'ex difensore della Juventus Sergio Brio ha parlato della situazione Dybala. Lo ha fatto in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Non si può mettere in discussione il fatto che Dybala sia un grande giocatore. Gli mancano solo l’ultimo salto di qualità e la continuità. Sia chiaro, Dybala non deve dimostrare niente, però in alcune gare di questa stagione ci si aspettava di più. E la Juve deve fare i suoi conti. In questi anni ha firmato contratti pesanti e lunghi con alcuni giocatori che non sempre hanno reso come ci si sarebbe aspettato. Non deve farsi condizionare dalla possibilità che Dybala finisca all’Inter: fa parte del gioco e non puoi firmare un contratto per fare un dispetto ai nerazzurri".