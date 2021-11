La sentenza di Massimo Mauro alla Gazzetta dello Sport su Paulo Dybala: "Per la Juve in teoria lo stop di Dybala è una tragedia, ma giocando in contropiede Allegri avrà la possibilità di schierare due attaccanti rapidi come Chiesa e Morata. Se proprio Dybala doveva saltare una gara, questa può essere quella giusta. Tra l'altro non credo che Paulo possa essere il campione su cui costruire una squadra in grado di vincere scudetto e Champions League: dovrebbe avere almeno due compagni dello stesso livello, se non più forti di lui".