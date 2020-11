Angelo Di Livio ha le idee chiare. Soldatino, ex Juve, ha parlato così di Paulo Dybala: "Lui è un campione, non scherziamo. Sicuramente sta attraversando un momento particolare, ma purtroppo ha avuto il Covid, poi un problema fisico ed è rientrato tardi. Sulle sue qualità però nessuno ha dei dubbi, e sono sicuro che le tirerà fuori e si renderà utile per Pirlo".



E, sempre a Tmw, ha aggiunto: "Chiesa-Juve era destino? Sì, era destino: la Juve prende sempre i giovani più bravi. So che a Firenze è stato molto criticato, ma doveva succedere... Forse già un anno fa".