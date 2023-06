Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Massimo Mauro ha parlato anche di Paul Pogba e Angel Di Maria: "Che vuoi aspettarti? Se stavano bene fisicamente te li regalavano a parametro zero? Chi casca dal pero fa il furbo. Tecnicamente non si discute gente così, o come Dybala, ma se i calciatori importanti giocano meno della metà delle partite vuol dire che tanto importanti non sono. Sono delle ciliegine sulla torta, che ti puoi permettere solo se c’è una torta".