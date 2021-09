Nicolas, ex attaccante della Juventus, parla di Gigio Donnarumma, nuovo portiere del Paris Saint-Germain: "Il Psg lo ha preso perché era libero, ma il discorso con Donnarumma deve essere chiaro. Vieni ma Navas è titolare quest'anno. Sei qui per il futuro. Spero sia stato chiaro perché altrimenti non sarà un sana concorrenza, ma ci deve essere un numero uno" le sue parole a Tuttosport.