Intervenuto ai microfoni di Gazzetta.it, il doppio ex diMehdiha detto la sua anche su Gleisone sul trio brasiliano della retroguardia bianconera. Ecco il suo commento: "È un bel difensore, nel Torino giocava a tre ed è stato eletto miglior centrale della Serie A. È forte fisicamente, veloce: mi piace. Ma Chiellini, che è stato il maestro della mia generazione, aveva in più la furbizia italiana. Il trio brasiliano? Fa un po’ strano, però oggi i difensori brasiliani hanno una generazione fortissima. Penso a Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Alex, Bremer... Per come pensa la Juve, è vero fa effetto non vedere italiani. Ma c’è sempre, che è il capitano".